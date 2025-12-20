تبدأ 4 يناير.. جداول امتحانات التيرم الأول للثانوية العامة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026 لمرحلة الثانوية العامة، للمدارس صباحي ومسائي، وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستنطلق يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل وتستمر حتى الخميس 15 يناير، وتشمل جميع المدارس الرسمية واللغات والخاصة والمنازل.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم، على أن تُعقد الامتحانات العملية قبل التحريرية بدءًا من 1 يناير، تحت إشراف التوجيه الفني المختص والمدرسة، مع إخطار الطلاب بمواعيد الامتحانات والتوقيع بالعلم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن امتحان المستوى الرفيع للغة أجنبية أولى سيُعقد بداية من 1 يناير ولمدة 3 ساعات، وأن امتحان العملي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي سينطلق يوم 30 ديسمبر ولمدة 30 دقيقة، فيما يؤدي طلاب المنازل الامتحانات النظرية فقط.

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات العملي للتربية العسكرية ستُعقد يوم الأربعاء 31 ديسمبر، والنظري يوم الخميس 1 يناير، مشيرًا إلى أن طلاب المنازل يعفون بشكل عام من الامتحانات العملية، ولن تُعقد أي امتحانات أيام 6 و7 و8 يناير تزامنًا مع أعياد الأخوة المسيحيين.