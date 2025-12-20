لماذا ينصح الأطباء بفيتامين C؟
كتب : نرمين ضيف الله
فيتامين c
فيتامين C ليس مجرد عنصر لتعزيز المناعة، بل يلعب دورًا محوريًا في حماية الجسم ودعم وظائفه الحيوية.
ووفق "Healthline"، فإن الحصول على كمية كافية منه يحدث فارقًا حقيقيًا في صحتك العامة.
أبرز 4 فوائد لفيتامين C:
تعزيز المناعة:
يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقوي قدرة الجسم على مقاومة العدوى.
دعم صحة البشرة:
يدخل في تكوين الكولاجين، مما يساهم في نضارة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد.
حماية القلب والأوعية الدموية:
يعمل كمضاد أكسدة يقلل من الالتهابات وقد يساهم في خفض ضغط الدم.
تحسين امتصاص الحديد:
يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.