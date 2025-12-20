إعلان

لماذا ينصح الأطباء بفيتامين C؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:00 ص 20/12/2025

فيتامين c

فيتامين C ليس مجرد عنصر لتعزيز المناعة، بل يلعب دورًا محوريًا في حماية الجسم ودعم وظائفه الحيوية.

ووفق "Healthline"، فإن الحصول على كمية كافية منه يحدث فارقًا حقيقيًا في صحتك العامة.

أبرز 4 فوائد لفيتامين C:

تعزيز المناعة:

يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقوي قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

دعم صحة البشرة:

يدخل في تكوين الكولاجين، مما يساهم في نضارة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد.

حماية القلب والأوعية الدموية:

يعمل كمضاد أكسدة يقلل من الالتهابات وقد يساهم في خفض ضغط الدم.

تحسين امتصاص الحديد:

يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.

فيتامين C 4 فوائد لفيتامين C فوائد فيتامين C للجسم

