فيتامين C ليس مجرد عنصر لتعزيز المناعة، بل يلعب دورًا محوريًا في حماية الجسم ودعم وظائفه الحيوية.

ووفق "Healthline"، فإن الحصول على كمية كافية منه يحدث فارقًا حقيقيًا في صحتك العامة.

أبرز 4 فوائد لفيتامين C:

تعزيز المناعة:

يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقوي قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

دعم صحة البشرة:

يدخل في تكوين الكولاجين، مما يساهم في نضارة الجلد وتأخير ظهور التجاعيد.

حماية القلب والأوعية الدموية:

يعمل كمضاد أكسدة يقلل من الالتهابات وقد يساهم في خفض ضغط الدم.

تحسين امتصاص الحديد:

يعزز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، ما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.