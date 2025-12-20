يلعب الحديد دورًا محوريًا في وظائف الجسم الحيوية، من نقل الأكسجين إلى دعم التركيز والمناعة.

ووفق "Healthline"، فإن نقصه يؤثر سلبًا على الصحة العامة دون أعراض واضحة في البداية.

فوائد الحديد الصحية

الوقاية من فقر الدم:

يساهم الحديد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

تعزيز الطاقة وتقليل الإرهاق:

مستويات الحديد الجيدة تساعد على تقليل التعب والإجهاد المزمن.

دعم وظائف الدماغ والتركيز:

يلعب دورًا مهمًا في الأداء الذهني والذاكرة.

تقوية المناعة:

يساعد الجسم على مقاومة العدوى ودعم عمل الجهاز المناعي.