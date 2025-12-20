إعلان

4 فوائد للحديد.. معدن أساسي لصحة الدم والطاقة والدماغ

كتب : نرمين ضيف الله

07:00 ص 20/12/2025

نقص الحديد في الجسم

يلعب الحديد دورًا محوريًا في وظائف الجسم الحيوية، من نقل الأكسجين إلى دعم التركيز والمناعة.

ووفق "Healthline"، فإن نقصه يؤثر سلبًا على الصحة العامة دون أعراض واضحة في البداية.

فوائد الحديد الصحية

الوقاية من فقر الدم:

يساهم الحديد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

تعزيز الطاقة وتقليل الإرهاق:

مستويات الحديد الجيدة تساعد على تقليل التعب والإجهاد المزمن.

دعم وظائف الدماغ والتركيز:

يلعب دورًا مهمًا في الأداء الذهني والذاكرة.

تقوية المناعة:

يساعد الجسم على مقاومة العدوى ودعم عمل الجهاز المناعي.

الهيموجلوبين الوقاية من فقر الدم تعزيز الطاقة وتقليل الإرهاق

