القرع ليس مجرد خضار، لكنه في الحقيقة كنز غذائي غني بالعناصر التي تدعم المناعة وصحة القلب والبصر، وإدراجه بانتظام في النظام الغذائي يمنح الجسم فوائد تفوق التوقعات.

4 فوائد للقرع، "Healthline".

يعزز المناعة: القرع غني بفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات.

يدعم صحة القلب: يحتوي على البوتاسيوم والألياف، ما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.

يحسن صحة العين: البيتا كاروتين واللوتين في القرع يلعبان دورًا مهمًا في حماية النظر وتقليل خطر التنكس البقعي.

يساعد في التحكم بالوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترات أطول.