احرص عليه.. خضار بسيط يحمي القلب ويقوي المناعة
كتب : نرمين ضيف الله
فوائد قرع العسل
القرع ليس مجرد خضار، لكنه في الحقيقة كنز غذائي غني بالعناصر التي تدعم المناعة وصحة القلب والبصر، وإدراجه بانتظام في النظام الغذائي يمنح الجسم فوائد تفوق التوقعات.
4 فوائد للقرع، "Healthline".
يعزز المناعة: القرع غني بفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات.
يدعم صحة القلب: يحتوي على البوتاسيوم والألياف، ما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.
يحسن صحة العين: البيتا كاروتين واللوتين في القرع يلعبان دورًا مهمًا في حماية النظر وتقليل خطر التنكس البقعي.
يساعد في التحكم بالوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترات أطول.