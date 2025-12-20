إعلان

دعاوى كاذبة.. الداخلية تضبط عنصر إجرامي يبتز أهالي قرية بالدقهلية

كتب : علاء عمران

01:11 م 20/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بعض أهالي إحدى القرى بمحافظة الدقهلية من أحد الخارجين على القانون، الذي كان يبتزهم ماليًا من خلال إقامة دعاوى قضائية ضدهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه بالفحص تم تحديد وضبط المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وهو عنصر جنائي مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في عدد من القضايا الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

