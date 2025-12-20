كتبت- منى الموجي:

حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفا على قناة الشمس، مساء أمس الجمعة 19 ديسمبر، وتحدث عن مشواره الفني، وأبرز الأعمال التي صنعت تاريخه.

وردًا على سؤال ما المانع في أن يتم تقديم عمل فني عن شخصية معروفة ويشير صناعه إلى نقاط إيجابية وسلبية تتعلق به، خاصة وأن أي شخصية سيكون لها أخطاءها ونجاحاتها، قال "أنا مالي بفلان اتجوز مين وفين، وساب دي واتجوز دي وكان بيشرب مخدرات، أنا مالي كمشاهد، انت بتقدم عمل هيعيش 100 سنة، الأطفال هيعتبروا إزاي إن ده قامة يفتخروا بيها".

وأضاف صبحي "أنا أخبي الصفات اللي مش كويسة ما دامت سلوكية، أم كلثوم ماتت ومشي في جنازتها أكثر من اللي مشي في جنازة عبدالناصر، أخبي الشيء السيء، أنا ممسكتش سيجارة إلا في عمل ليا (علي بيه مظهر)، وأنا مدخن لما بروح أماكن عامة لا يمكن أشرب سيجارة، لأن فيه أطفال بيشوفوني هيقلدوني".

وتابع صبحي "الفيلم عظيم وعبقري وكل صناعه عباقرة، أنا معترض إني مخبيش بعض الأمور، لما يتقال بخليها تنهار ما هي بشر، طب ليه أخليها قليلة الأدب وتتخانق مع أبوها وتخسر أخوها، عملتوا فيلم يكرم أم كلثوم لكن بعض اللقطات كان لازم تختفي وليه أقول إنها بخيلة".

وأشار إلى أنه كان يراها بحكم عمله على شباك حجز تذاكر حفلاتها لفترة كبيرة، وتحدثت إليه في موقف شهير سبق وحكاه أكثر من مرة، عندما طلبت منه أن يتنازل عن كرسيه في حفلها لضيفها، وعوضته بأن جعلته يجلس في كواليس المسرح وتنظر إليه بين فترة وأخرى أثناء الغناء، كما أعطته 50 جنيها.

وعاد للحديث عن النقاط التي ينتقدها في الفيلم "طب ناس قالوا عنها بخيلة ولهم تجارب معاها، بس إيه يجبرني في مسرحية بعملها عن الست أو أي شخصية تانية إني أقول ده، رأيي في الفيلم إنه عظيم وعبقري وزي ما أنتم عايزين تقولوا عليه، لكن يجب أن نحذر ونقدم السيرة الفنية لا السيرة الذاتية".

يُذكر أن محمد صبحي يضم مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال المميزة: المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، من أبرزها: سكة السلامة 2000، كارمن، لعبة الست، علي بيه مظهر، ماما أمريكا، فارس بلا جواد، آدم بدون غطاء، الشيطانة التي أحبتني، تخاريف، وجهة نظر.