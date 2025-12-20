ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة من ضبط طن ونصف الطن من استربس الدواجن والبسطرمة مجهولة المصدر وبدون بيانات، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشُكِّلت لجنة مشتركة ضمت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومديرية التموين، وحي شرق شبرا الخيمة، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري، وتحت إشراف الدكتور تامر مختار، وكيل وزارة التموين، والأستاذة منال عيسى، وبمشاركة تموين حي شرق بقيادة الأستاذ عايد رشدي، وأطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، الدكتور أيمن الشعراوي ومحمد رفعت.

وقامت اللجنة بالمرور والتفتيش على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من استربس الدواجن والبسطرمة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر المطلوبة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.