كيف يؤثر تناول السردين على القلب؟

كتبت- شيماء مرسي

السردين كنز غذائي ورخيص فهو غني بأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب، ولكن هل توفر مكملات زيت السمك نفس القيمة الغذائية التي يقدمها السردين لتعزيز صحة القلب؟

وكشفت دراسة أجراها باحثون من نيويورك أن مكملات زيت السمك قد لا توفر الفوائد القلبية المتوقعة، بل تزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

كما أن هناك نتائج من تجارب سريرية واسعة النطاق تؤكد عدم وجود أي منفعة لها على صعيد القلب والأوعية الدموية.

وثبت أن مكملات زيت السمك قد تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو النوع الأكثر شيوعاً من عدم انتظام ضربات القلب.

لذلك، الأفضل هو الحصول على دهون أوميجا-3 كجزء طبيعي من نظام غذائي صحي، بدلا من عزل مكون واحد وتناوله بجرعة كبيرة عبر مكمل غذائي.

ماذا عن السردين؟

يحتوي السردين على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى السردين المعلب؛ حيث يعبأ أحيانا في زيت الزيتون أو الماء أو صلصة الطماطم، وهذه الإضافات قد تجعله غنيًا بالصوديوم.

وقد يكون السردين سمكاً غنياً بالعناصر الغذائية، ولكنه أيضاً ملوث بشكل متزايد بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

لذا، يعتبر الاعتدال في تناوله، والحصول على أحماض أوميغا3 من مصادر متعددة مثل زيت الزيتون والأفوكادو، منهجاً أفضل.

