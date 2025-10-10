احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بشكل يومي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

وأظهرت الدراسة أن علبة واحدة فقط يوميًا من تلك المشروبات قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بمقدار خمس مرات، حتى في حالة عدم التدخين، وفقا لموقع healthline.

كيف يمكن أن تساهم هذه المشروبات في زيادة خطر الإصابة بالسرطان؟

- تغيير بكتيريا الفم

السكريات العالية في هذه المشروبات قد تعطل توازن البكتيريا النافعة في الفم، ما قد يسبب التهابًا مزمنًا وتغيرات في الخلايا يمكن أن تصبح سرطانية بمرور الوقت.

- التهاب مزمن وتلف الخلايا

التعرض المستمر لمستويات عالية من السكر قد يؤدي إلى التهاب مزمن وتلف في الحمض النووي (DNA) للخلايا، مما يزيد من احتمالية نمو الأورام السرطانية.

- الوزن الزائد والسمنة

يرتبط الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية بزيادة خطر السمنة، والسمنة نفسها تعتبر عامل خطر للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك بعض أنواع سرطان الفم.

ويوصي الخبراء بالحد من تناول السكريات المضافة بشكل كبير للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وصحة الفم بشكل خاص، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

