إعلان

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

كتبت- أسماء العمدة:

02:30 م 10/10/2025

أعراض سرطان الفم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول المشروبات الغازية المحلاة بالسكر بشكل يومي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

وأظهرت الدراسة أن علبة واحدة فقط يوميًا من تلك المشروبات قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بمقدار خمس مرات، حتى في حالة عدم التدخين، وفقا لموقع healthline.

كيف يمكن أن تساهم هذه المشروبات في زيادة خطر الإصابة بالسرطان؟

- تغيير بكتيريا الفم

السكريات العالية في هذه المشروبات قد تعطل توازن البكتيريا النافعة في الفم، ما قد يسبب التهابًا مزمنًا وتغيرات في الخلايا يمكن أن تصبح سرطانية بمرور الوقت.

- التهاب مزمن وتلف الخلايا

التعرض المستمر لمستويات عالية من السكر قد يؤدي إلى التهاب مزمن وتلف في الحمض النووي (DNA) للخلايا، مما يزيد من احتمالية نمو الأورام السرطانية.

- الوزن الزائد والسمنة

يرتبط الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية بزيادة خطر السمنة، والسمنة نفسها تعتبر عامل خطر للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك بعض أنواع سرطان الفم.

ويوصي الخبراء بالحد من تناول السكريات المضافة بشكل كبير للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، وصحة الفم بشكل خاص، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

اقرأ أيضًا:

تحذير خطير من الجلوس لـ8 ساعات يوميا.. عادة قاتلة تهدد حياتك
إلهام شاهين تتألق بالأسود في تكريمها بمهرجان الأفلام القصيرة
سر زيادة المال في منزلك.. خبيرة تنصح بوضع هذا الشيء في "الدولاب"
تدمر صحة القلب.. جمال شعبان يحذر من تناول هذه الأطعمة
فتاة تكتشف شقيقتها التوأم بعد 35 عاما من الفراق.. صدفة تهز مواقع التواصل

أعراض سرطان الفم المشروبات الغازية المحلاة مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام