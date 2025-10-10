إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

يصعب أحيانًا اكتشاف تدهور وظائف الكلى في مراحله المبكرة، حيث يمكن أن يبدأ المرض بصمت دون أعراض لافتة.

لكن هناك علامة واضحة ومبكرة غالبًا ما تُغفل، وقد تنقذ صحة حياتك إذا انتبهت لها مبكرًا وفقا لموقع "healthline".

التغير الخفي في لون أو تكرار التبول

عندما تتعرض الكلى للخلل، قد يبدأ البول في الظهور بلون داكن، رغوي أو يحتوي على دم، أو قد تزداد عدد مرات التبوّل، خصوصًا ليلاً.

التعب المستمر والإرهاق غير المبرر

إذا كنت تشعر بتعب عميق لا يزول حتى مع الراحة، فقد يكون ذلك علامة على الفشل الكلوي لأن الكلى المتدهورة تؤدي إلى تراكم السموم وفقر في إنتاج هرمون الإريثروبويتين، ما يؤدي إلى فقر دم وإرهاق دائم .

تورم القدمين والكاحلين واليدين

الكلى السليمة تزيل الزائد من السوائل، أما عند فشلها، فتراكم السوائل قد يؤدي إلى تورم في الأطراف والوجه، وقد يصل إلى الرئتين مسبّبًا صعوبات في التنفس.

طعم معدني في الفم وتنفس كريه

في المراحل المتقدمة، تراكم اليوريا والفضلات في الدم يسبب طعمًا معدنيًا في الفم، وأحيانًا رائحة تشبه البول أو الأمونيا في النفس.

الحكة الجافة في الجلد

احتباس السموم يؤدي إلى تهيج الجلد، فتظهر حكة لا تخف حتى بعد استخدام المرطبات، وهي علامة شائعة على سوء تصفية الكلى.

تشنجات عضلية وتنميل

عند فشل الكلى، تتراكم المعادن في الدم مثل البوتاسيوم والفوسفور، ما يؤدي لتشنجات عضلية وتنميل في اليدين أو القدمين، وتشنّجات غير مبررة.

