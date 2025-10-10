أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان

يُعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطانات التي يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، لأن أعراضه تتشابه كثيرًا مع مشكلات الجهاز الهضمي العادية.

ووفقًا لـ medicalxpress ، أن الانتباه لبعض العلامات المبكرة قد يكون السبب في إنقاذ الحياة، لأن الاكتشاف المبكر يزيد من فرص الشفاء بنسبة كبيرة.

- فقدان الشهية المفاجئ والشعور بالشبع السريع

إذا بدأت تشعر أنك تشبع بسرعة بعد تناول كميات صغيرة من الطعام أو لم تعد تشتهي الأكل كما كنت، فانتبه.

الأطباء يفسرون ذلك بأنه قد يكون بسبب وجود كتلة في المعدة تؤثر على عملية الهضم أو امتلاء المعدة الطبيعي.

- حرقة أو ألم متكرر في المعدة

حرقة المعدة أو الألم بعد تناول الطعام أمر شائع، لكن إذا أصبح الألم مستمرًا أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية مبكرة.

يُنصح بإجراء فحص بالمنظار إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين رغم استخدام الأدوية المعتادة.

- قيء متكرر أو وجود دم في القيء

ظهور دم في القيء أو لونه الداكن (يشبه القهوة) يُعد من أخطر العلامات التي تشير إلى نزيف داخلي بالمعدة.

هذه الحالة تحتاج لتدخل طبي عاجل ولا يجب تجاهلها تحت أي ظرف.

- فقدان وزن غير مبرر

إذا لاحظت أنك تفقد وزنك بسرعة دون تغيير في نظامك الغذائي أو نشاطك اليومي، فربما يكون السبب مشكلة خطيرة في الجهاز الهضمي أو عملية الامتصاص أحد مؤشرات سرطان المعدة المبكرة.

- غثيان مستمر أو انتفاخ بعد كل وجبة

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ حتى بعد وجبات خفيفة قد يشير إلى خلل في حركة المعدة أو انسداد جزئي بسبب وجود ورم.

راقب الأعراض لمدة أسبوعين، وإذا لم تتحسن استشر طبيب الجهاز الهضمي فورًا.