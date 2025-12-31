واصل سعر الذهب اليوم في مصر خسائره وانخفض بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3923 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5044 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 5885 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 6725 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67250 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 209147 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 336250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4333 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.