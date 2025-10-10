إعلان

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 10/10/2025

القهوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُعد القهوة المشروب المفضل لملايين الأشخاص حول العالم، فهي تمنح طاقة وحيوية في الصباح وتساعد على التركيز وتحسين المزاج.

لكن رغم فوائدها العديدة، يحذر الأطباء من الإفراط في تناولها، خصوصًا لبعض الفئات التي قد تُعرض نفسها لمخاطر صحية خطيرة دون أن تدري.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الفئات الممنوعة من تناول القهوة أو التي يجب أن تحدّ من استهلاكها بشكل كبير، وفقٌا لما ورد عبر صحيفة،medicalxpress.

مرضى ضغط الدم المرتفع

الكافيين الموجود في القهوة يرفع ضغط الدم مؤقتًا ويزيد معدل ضربات القلب، وهو ما يشكل خطرًا على من يعانون من ارتفاع الضغط أو مشكلات في القلب.

وينصح الأطباء هؤلاء الأشخاص بتقليل تناول القهوة أو استبدالها بمشروبات خالية من الكافيين.

الأشخاص المصابون بقرحة المعدة أو الحموضة

القهوة إفراز أحماض المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض القرحة أو الارتجاع المعدي المريئي، ولذلك يُفضّل لهؤلاء الابتعاد عنها تمامًا أو تناولها بعد الوجبات بوقت كافٍ.

النساء الحوامل والمرضعات

يؤكد الأطباء أن الكافيين يمكن أن يعبر إلى الجنين أو إلى حليب الأم، مما يؤثر على نوم الطفل ونموه العصبي، ويُنصح بعدم تجاوز كوب واحد صغير يوميًا أثناء الحمل أو الرضاعة.

الأشخاص المصابون بالقلق أو الأرق

القهوة منبّه قوي للجهاز العصبي، وقد تزيد من الشعور بالتوتر أو صعوبة النوم خاصة عند تناولها في المساء، ويُفضل لهؤلاء استبدالها بمشروبات مهدئة مثل البابونج أو الينسون.

مرضى الكبد أو الكلى

الإفراط في القهوة قد يرهق الكبد والكلى في التخلص من الكافيين والمواد المنشطة، لذا ينصح الأطباء بالاعتدال أو التوقف عنها تمامًا إذا أوصى الطبيب بذلك.

القهوة فئات ممنوعة من القهوة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* حكومة نتنياهو تصادق على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)