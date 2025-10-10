وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

كتب- أحمد الضبع

يعاني الكثيرون من الإمساك المزمن، ويلجأ البعض فورًا إلى استخدام الملينات دون التفكير في الأسباب الحقيقية أو البحث عن حلول طبيعية.

وفي بعض الحالات، قد يترافق الإمساك مع نوبات إسهال، ما يثير القلق بشأن وجود مشكلات صحية أعمق.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى خطورة إهمال بعض الأعراض التي قد تبدو بسيطة، لكنها تخفي وراءها مشكلات صحية خطيرة قد تصيب القولون.

وحذر موافي خلال حلقة من برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، من الاستهانة بحالات الإمساك المتكرر أو التناوب بين الإمساك والإسهال، مؤكدًا أن هذا النمط من الأعراض قد يشير إلى وجود انسداد جزئي في القولون، سواء بسبب تضيق أو ورم، ما يؤدي إلى تراكم البراز وتحلله داخل الأمعاء، ثم خروجه في صورة إسهال، بينما المشكلة الأساسية تظل "إمساكًا خفيًا".

وشدّد موافي على أهمية التوجه إلى الطبيب لإجراء فحوصات دقيقة، مثل منظار القولون، خاصة إذا صاحب الإمساكَ المزمن نوبات إسهال، وذلك لاستبعاد وجود أمراض عضوية أو اضطرابات في عضلات الحوض السفلية تعيق حركة الأمعاء.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن بعض حالات الإمساك تعرف باسم "الإمساك الاعتيادي"، وتكون وظيفية لا عضوية، وتشيع بين الأطفال أو الشباب في سن المدرسة، وتستمر لفترات طويلة دون أن تمثل خطرًا، بشرط التأكد من عدم وجود أسباب مرضية كامنة.

وصفة طبيعية فعّالة لعلاج الإمساك دون ملينات

وقدم موافي وصفة غذائية بسيطة وفعالة تساعد على التخلص من الإمساك المزمن بطريقة طبيعية وآمنة، وتتكون من:

الزبادي.

عسل نحل طبيعي.

تناول أرَصية رمان سوداء.

ثم تناول ثمرة برتقال طبيعية (وليس عصيرًا).

وفي المساء، يمكن استخدام لبوس جلسرين عند الحاجة.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الخطوات يساعد كثيرًا في تحسين حركة الأمعاء دون الحاجة إلى استخدام الملينات الصناعية.

