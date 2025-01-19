إعلان

دون أدوية.. 8 طرق تساعد على خفض مستويات ضغط الدم

09:00 ص الأحد 19 يناير 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت طببية أمراض القلب الروسية الدكتورة آسيات خاتشيروفا أن ارتفاع مستوى ضغط الدم قد يكون عاملا رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى العلاج يوجد بعض الطرق التي يمكن أن تتحكم في مستويات ضغط الدم، وفقا لموقع "لينتا رو".

لذا يجب على المرضى في البداية اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية منخفضة من ملح الطعام، بحيث تكون الكمية المستهلكة أقل من 5 جرامات في اليوم.

وقد يسهم اتباع نظام DASH إلى تقليل تناول الملح إلى 2.5 جرام يوميا، ما يسمح بالسيطرة الفعالة على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني دون الحاجة إلى تناول أدوية.

كما أن الأشخاص الذين يتبعون نظام DASH الغذائي يتمتعون بتحكم أفضل في مستوى ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لا يحدون من تناول الملح.

وتعد الخطوة المهمة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم، خاصة في حالات الوزن الزائد والسمنة، هي خفض الوزن بنسبة 10 %، وممارسة النشاط البدني حوالي 150 دقيقة أسبوعيا وتعلم الشخص كيفية التعامل مع الإجهاد دون الإضرار وممارسة التأمل والتقليل من شرب القهوة ومشروبات الطاقة وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة مهم أيضا.

اقرأ أيضا:

لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ

لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا

طرق تتحكم في ضغط الدم التأمل تقليل الملح الرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أخطاء شائعة تزيد من خطورة الإنفلونزا على القلب والكلى

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ.. وغزة تأمَن بعد خوف
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة