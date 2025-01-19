دون أدوية.. 8 طرق تساعد على خفض مستويات ضغط الدم

كشفت طببية أمراض القلب الروسية الدكتورة آسيات خاتشيروفا أن ارتفاع مستوى ضغط الدم قد يكون عاملا رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى العلاج يوجد بعض الطرق التي يمكن أن تتحكم في مستويات ضغط الدم، وفقا لموقع "لينتا رو".

لذا يجب على المرضى في البداية اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية منخفضة من ملح الطعام، بحيث تكون الكمية المستهلكة أقل من 5 جرامات في اليوم.

وقد يسهم اتباع نظام DASH إلى تقليل تناول الملح إلى 2.5 جرام يوميا، ما يسمح بالسيطرة الفعالة على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني دون الحاجة إلى تناول أدوية.

كما أن الأشخاص الذين يتبعون نظام DASH الغذائي يتمتعون بتحكم أفضل في مستوى ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لا يحدون من تناول الملح.

وتعد الخطوة المهمة في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم، خاصة في حالات الوزن الزائد والسمنة، هي خفض الوزن بنسبة 10 %، وممارسة النشاط البدني حوالي 150 دقيقة أسبوعيا وتعلم الشخص كيفية التعامل مع الإجهاد دون الإضرار وممارسة التأمل والتقليل من شرب القهوة ومشروبات الطاقة وإجراء الفحوصات الطبية المنتظمة مهم أيضا.

اقرأ أيضا:

لسبب غريب.. عروسان يقيمان حفل زفاف منفصل لكل منهما

غرائب عالم الحيوان.. فيل ينتقم من رجل بشكل صادم وهذا ما حدث له (فيديو)

خسائر مالية ونحس.. 4 أبراج حظها سيء مع اقتران القمر بالمريخ

لا ترميها بعد الآن.. 5 استخدامات مذهلة لـ مياه المكرونة

هل تشرب الشاي بعد الأكل؟.. هذا ما سيحدث لجسمك

3 علامات تظهر في المرحاض تستدعي زيارة الطبيب فورا