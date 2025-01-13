ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البيض؟

البيض يحتاج إلى تخزين في درجة حرارة ثابتة تقل عن 20 درجة مئوية، ومن الأفضل تجنب وضعه في أماكن شديدة البرودة أو دافئة.

كما أن مكان التخزين الأمثل يعتمد على ظروف المطبخ، وفقا ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

لذا إذا فإن وضعه في خزانة باردة مستقرة الحرارة يعد الخيار المناسب لتخزين البيض.

لكن خزائن المطبخ العادية قد تشهد تقلبات حرارية أثناء الطهي، بسبب الحرارة والبخار، لذلك، يُفضل تخزين البيض في الثلاجة، حيث تكون درجات الحرارة ثابتة، ما يضمن بقاء البيض طازجاً لفترة أطول.

وللحصول على نتائج أفضل أثناء الطهي، يُنصح بإخراج البيض من الثلاجة قبل نصف ساعة، ليصل إلى درجة حرارة الغرفة".

كما شدد الخبراء على أهمية الاحتفاظ بالبيض داخل عبوته الأصلية، بدلًا من نقله إلى حوامل مخصصة أو رفوف الثلاجة، لأن العبوة الأصلية توفر حماية للبيض، وتُظهر تاريخ انتهاء الصلاحية، وتمنع تسرب الروائح والبكتيريا عبر مسام قشرة البيض.

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