احذر.. عادة شائعة أثناء استخدام اللاب توب تُسبب سرطان الجلد

كتبت- شيماء مرسي

أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة "اللاب توب" جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة، فإن وضعها على الفخذين أثناء الاستخدام قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة، وفقًا لموقعي «هيلث» و«تايمز أوف إنديا».

ويؤدي وضع اللاب توب لساعات طويلة على الفخذين إلى تغير لون الجلد، وأيضا الإصابة "بمتلازمة الجلد المحمص" أو "الالتهاب الجلدي الناجم عن الكمبيوتر المحمول"، وهي تصبغ شبكي خشن ينتج عن التعرض المطول للحرارة المفرطة دون التسبب في حروق.

الأسباب

ويتسبب وضع الكمبيوتر المحمول لفترة طويلة على الفخذين إلى تراكم حراري يصل إلى حوالي 44 درجة مئوية، وقد يسبب احمرار وتصبغ الجلد.

الآثار الضارة

ويؤدي القيام بهذه العادة إلى إصابة الجلد ببقع متقطعة واحمرار شبكي وتصبغات وتلف الأنسجة وألم مستمر لا يلتئم، وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

العلاج

يجب تجنب الاتصال المباشر بين الكمبيوتر المحمول والجلد عن طريق وضع حاجز بينهما، ويمكن استخدام الكريمات المضادة للالتهابات لعلاج احمرار الجلد.

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