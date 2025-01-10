مفاجأة.. شرب القهوة في هذا التوقيت يحميك من النوبة القلبية

كتب- أحمد الضبع:

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة في الصباح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 31%.

وأظهرت الأبحاث أن التوقيت أكثر أهمية من الكمية؛ إذ أن تناول القهوة قبل منتصف النهار يرتبط بتحسين صحة القلب والدورة الدموية، مقارنة بشربها طوال اليوم.

الدراسة التي شملت أكثر من 40 ألف بالغ في الولايات المتحدة على مدار عقد من الزمن، أظهرت أن 36% من المشاركين يشربون القهوة قبل الظهر، بينما يستهلك 16% القهوة طوال اليوم، بينما لا يشرب نصف المشاركين القهوة إطلاقًا.

ووفقًا للنتائج المنشورة في مجلة القلب الأوروبية، كان الأشخاص الذين شربوا القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31% مقارنة بغيرهم.

وقالت الدراسة إن الفوائد ظهرت حتى عند الأشخاص الذين يشربون القهوة بكثرة، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أكثر من ثلاثة أكواب قبل الظهر، بينما لم تُظهر النتائج أي فوائد لأولئك الذين يشربون القهوة طوال اليوم.

وأكد الباحثون أن شرب القهوة بعد الظهر قد يؤثر سلبًا على الإيقاعات البيولوجية اليومية، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وزيادة عوامل الخطر القلبية مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الدكتور لو تشي، من جامعة تولين في لويزيانا، أن التوقيت له تأثير أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، قائلاً: "الأمر لا يتعلق فقط بالكمية أو ما إذا كنت تشرب القهوة، بل الوقت الذي تختار فيه تناولها".

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