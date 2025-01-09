أغرب قضية.. رجل يقضي 14 عاما في السجن بسبب دجاجتين

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، جرى الإفراج عن شاب نيجيري يدعى "سيجون أولووكيري" بعد أن قضى 14 عامًا في السجن، بسبب اتهامه بسرقة دجاجتين وقفص من البيض.

وكان "أولوووكيري" يبلغ من العمر 17 عاما عندما جرى القبض عليه مع شريكه "موراكينيو صنداي".

وبدأت القصة عندما اقتحم "سيجون وشريكه" منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي وسيف، وسرقوا دجاجتين فقط، وفقا لموقع "hindustantimes".

وفي عام 2014، حكم القاضي "جيد فالولا" من المحكمة العليا لولاية أوسون النيجيرية على الرجلين بالإعدام شنقا بعد إدانتهما باقتحام منزل ضابط الشرطة وسرقة متعلقاته.

حكم الإعدام يثير الغضب

وأثار الحكم انتقادات واسعة في جميع أنحاء نيجيريا، حيث رأى كثيرون أن العقوبة كانت قاسية بشكل غير متناسب على الجريمة المرتكبة.

وناشد الكثير من الأشخاص ومنظمات حقوق الإنسان السلطات للنظر في القضية مرة أخرى والعفو عن المتهمين، وبالفعل تم إطلاق سراحهم بعد 14 عاما.

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