لن تتخيل كيف تسافر أطول امرأة في العالم على متن الطائرات؟ (فيديو )

كتبت- شيماء مرسي

كشفت روميساء جيلجي أطول امرأة في العالم عن التحديات التي تواجهها أثناء الطيران، ويبلغ طولها (215.16 سم)، كما إنها تواجه تجربة مختلفة تماما عندما يتعلق الأمر بالسفر الجوي، حيث أن التجربة تتطلب ترتيبات مخصصة لضمان راحتها وسلامتها.

وفي مقطع فيديو شاركته موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وثقت السيدة جيلجي رحلتها مع الخطوط الجوية التركية أثناء سفرها إلى الولايات المتحدة.

ونظرا لطولها الاستثنائي ساعدها طاقم شركة الطيران على الصعود إلى الطائرة وهي مستلقية على نقالة.

كما إن السفر على نقالة يسمح لها بالصعود إلى الطائرة والاستمتاع برحلتها مع إبقاء ظهرها على سطح مستو.

وللسماح للسيدة جيلجي بالسفر وهي مستلقية، قامت الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة وتركيب نقالة مخصصة، ما يضمن الدعم والراحة التي تحتاجها.

ولجعل رحلتها أكثر متعة، فاجأها رئيس الطهاة وطاقم العمل في شركة الطيران بكعكة شوكولاتة للاحتفال بأول رحلة لها بين السحاب.

يرجع سبب جيلجي إلى إصابتها بحالة وراثية ونادرة تسمى متلازمة ويفر، وقد تتسبب في تسارع النمو وتقدم عمر العظام بشكل ملحوظ وحركة المفاصل وعدم الاستقرار عند المشي وصعوبة التنفس والبلع، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأطلقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2014 بأطول مراهقة على قيد الحياة.

وتم الاعتراف بها كأطول امرأة في أكتوبر 2021، وبسبب حالتها، تتنقل جيلجي باستخدام كرسي متحرك وعصا للتنقل بأمان لفترات قصيرة.

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