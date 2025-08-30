كيت بلانشيت بفستان مستعمل.. إطلالات النجمات بمهرجان البندقية 2025 (صور)

كتبت- نرمين ضيف الله:

شهد حفل افتتاح العرض الأول لفيلم La Grazia بمهرجان البندقية السينمائي لعام 2025، تألق النجمة أسترالية كيت بلانشيت بفستان لامع باللون الأسود، ولم يكن الجديد في إطلالتها فحسب، بل أنها أعادت ارتداء فستان سبق لها أن ارتدته، ما يعكس رسالتها القوية تجاه الموضة المستدامة وأهمية إعادة استخدام الأزياء المميزة.

ظهرت كيت بلانشيت بفستان أسود أنيق من Armani Privé، تميز بتفاصيل ذيل الحورية وفتحة صدر جريئة مزينة بتطريز يُشبه العقد الثمين.

وهذا التصميم ظهر لأول مرة خلال حفل SAG Awards 2022، وعادت كيت بلانشيت لتختاره مجددًا في مهرجان البندقية، ما يعكس قناعتها الراسخة بأن الملابس يمكن أن تعود إلى الأضواء أكثر من مرة دون المساس برهبة اللحظة، وفق ما ورد في InStyle وHarper's BAZAAR وEl País وVogue.

ما يميز ظهور بلانشيت هذا العام هو اختيار فستان سبق وارتدته بدقة لم تتغير، ما يبعث رسالة قوية بأن الأناقة لا تقتصر على الجديد فقط، بل يمكن للمقتنيات الجيدة أن تدوم وتظل رائعة دائمًا.

هذا الفعل يعكس اهتمامها العميق بالموضة المستدامة، وهي رسالة واضحة لزملائها وجمهورها حول ضرورة إعادة التفكير في دورة استهلاك الملابس.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات Louis Vuitton High Jewelry، تضمنت أقراطًا مرصعة بالألماس من مجموعة Optimisme، بالإضافة إلى خاتم فاخر من مجموعة Origin.

أجمل إطلالات النجمات بمهرجان البندقية

كيت بلانشيت

ظهرت الممثلة بفستان أسود من "Armani Privé" سبق لها ارتداؤه في حفل SAG Awards عام 2022، ما يعكس توجهها نحو الموضة المستدامة التي تجمع بين الأصالة والبيئة.

إيما ستون

أطلت بفستان أسود أنيق من دار Louis Vuitton، تميزت "ستون" بلمسة عصرية ضمن إطلالة كلاسيكية أنيقة ذات لمسات شفافة وتصميم مائل، أكملته بإكسسوارات لافتة مثل سوار ذهبي على الذراع.

هايدي وليني كلوم

قدمت هايدي كلوم وابنتها ليني لحظة مميزة بفستاني كورسيه متناسقين من Intimissimi، أحدهما باللون الوردي الناعم والآخر بالأسود الجريء، مع مجوهرات تضيف لمسة فخامة لكل إطلالة.

أمل كلوني

اختارت أمل كلوني فستانًا "زبدياً" من Balmain من مجموعة Resort 2026، بتصميم خصر محدد وبفتحة جانبية أنيقة، مع أكسسوارات ذهبية وأقراط متناسقة. إطلالة تجمع بين الصقل والدفء الصيفي.