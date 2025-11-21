

استطاع العديد من الكابلز خطف الأنظار على السجادة الحمراء بجمالهم وإطلالتهم الجذابة والمتنوعة خلال حضورهم ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وفي هذا التقرير، نرصد لكم إطلالات الكابلز التي خطفت الأنظار في ختام القاهرة السينمائي.



رانيا يوسف وزوجها



ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان جريء ومكشوف بقصة الكب باللونين الابيض والذهبي بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



أما زوجها فارتدى بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.



رانيا ياسين ومحمد رياض

ظهرت الفنانة رانيا ياسين ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها قميص بالون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجها الفنان محمد رياض فارتدى بدلة باللون الأسود ونسف أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.



محمد ثروت وزوجته

ارتدى الفنان محمد ثروت بدلة باللون الأسود اللامع ونسق أسفلها قميص باللون الأسود اللامع.

أما زوجته ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مصنوع من الحرير وبأكمام شفافة.



حسين فهمي وزوجته



ظهر الفنان حسين فهني ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أما زوجته ارتدت فستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.