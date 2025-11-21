فساتين شفافة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

هنادي مهنا بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق

سرقت بعض نجمات الفن الأضواء بإطلالاتهن الجريئة والملفتة على السجادة الحمراء خلال حضورهن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا جريئا ومكشوفا بقصة الكب باللونين الأبيض والذهبي بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرهغ منسدلا.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل بقصة الكب وبفتحة جريئة، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

وئام مجدي

أطلت الفنانة وئام مجدي بفستان طويل باللون الفضي بقصة الكب وفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مادلين طبر

ارتدت الفنانة مادلين طبر فستانا طويلا باللون البيبي بلو بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.