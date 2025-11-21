إعلان

بفتحة ساق جريئة.. رانيا يوسف مع زوجها في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- إسلام فاروق

09:35 م 21/11/2025
أطلت الفنانة رانيا يوسف رفقة زوجها بإطلالة جريئة خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.


ارتدت رانيا فستانا جريئا ومكشوفا بقصة الكب باللونين الابيض والذهبي بفتحة ساق جريئة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز ملامحها.


وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وخاتم وحلق.


ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الذهبي .

أما زوجها ارتدى بليزر باللون الأبيض ونسق أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود.

