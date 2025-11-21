هنادي مهنا بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة، خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



أطلت هنادي بفستان طويل باللون النبيتي اللامع بقصة الكب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.