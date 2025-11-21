إعلان

هنادي مهنا بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- إسلام فاروق

09:43 م 21/11/2025
    ظهور هنادي مهنا في ختام مهرجان القاهرة
    هنادي مهنا
    هنادي مهنا على الريد كاربت (4)
    هنادي مهنا على السجادة الحمراء (3)
    هنادي مهنا على السجادة الحمراء (2)
    الفنانة هنادي مهنا تتالق في مهرجان القاهرة

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة، خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.


أطلت هنادي بفستان طويل باللون النبيتي اللامع بقصة الكب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

هنادي مهنا مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة هنادي مهنا

