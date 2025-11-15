لمسة بصناعة مصرية.. بيلا حديد ترتدي مجوهرات عزة فهمي

من الألماس وسعرها ملايين.. أفخم وأشهر 6 مجوهرات ملكية حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

خطف نجمة الأزياء العالمية بيلا حديد الأنظار خلال حضورها حفل إطلاق عطرها الجديد "أوريبيلا" في الكويت.

ظهرت بيلا بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان بليزر أحمر ناري بقصة ضيقة على الجسم، مع مكياج قوي تميز بأحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

مجوهرات فاخرة من تصميم عزة فهمي

أكملت بيلا حديد إطلالتها بمجموعة مجوهرات فاخرة من تصميم المصممة المصرية عزة فهمي، التي اشتهرت بمزجها بين التراث والأناقة بأسلوي عصري.

ومن أبرز القطع التي ارتدتها عقد "Chains of Happiness" المرصع بحجر زمرد برازيلي يزن 19.9 قيراطا، والمحفور عليه كلمة "سعادة".

وأوضحت الصفحة الرسمية لمجوهرات عزة فهمي أن العقد يحتوي أيضا على حجر روبيليت بيضاوي بوزن 26.18 قيراطًا، ما أضفى لمسة فريدة على التصميم.

من مجموعة "Echoes of Nature"

كما تألقت بيلا بأساور وخواتم من مجموعة Echoes of Nature، التي تمزج روح الطبيعة بالتصميم العصري، أبرزها خاتم مزود بأحجار روبيليت بوزن 4.47 قيراط، وأحجار وسادة نابضة بالحياة بوزن 5.05 قيراط.

كما لفتت الأنظار قطع فنية مستوحاة من فن الآرت ديكو والخط العربي، حيث زُين الأسارو والخاتم بأحجار روبيليت مقطوعة على شكل زمرد، بوزن 11.64 و3.97 قيراط.

واكتملت التصميم بتفاصيل أنيقة تجمع بين الزخارف الزهرية المرصعة بالألماس والأسلاك الذهبية الملتوية، التي نُقش عليها نصا مستوحى من كلمات الشاعر الفارسي شمس التبريزي: "سلامٌ على من أزهروا كل قلب لمسوه، كأنهم مطر في أعماق القلب".

اقرأ أيضا:

أروى جودة جذابة.. فساتين بقصة "الأميرات" في مهرجان القاهرة

حكاية فستان من القاهرة السينمائي.. صاحبته سرقت الأضواء بجمالها في الافتتاح

نجلاء بدر بفستان مكشوف.. نجمات تألقن بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي



"زي القمر".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ميس حمدان في القاهرة السينمائي



من أروع إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي.. خبير موضة يعلق على أفضل 3 إطلالات

