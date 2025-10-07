إعلان

25 صورة لـ أجرأ إطلالات نجمات العرب في أسبوع الموضة بباريس

كتبت- شيماء مرسي :

07:30 م 07/10/2025
تألقت النجمات العرب بإطلالات لافتة ومتنوعة خلال مشاركتهن في أسبوع الموضة في باريس، حيث فضلت بعضهن الظهور بفساتين جريئة وغير تقليدية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات نجمات العرب في أسبوع الموضة بباريس، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

بسمة بوسيل


ظهرت المطربة بسمة بوسيل بفستان قصير باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة بنفس اللون.

ياسمين صبري


ارتدت ياسمين فستان قصير باللون الأخضر الداكن مصنوع من الجلد، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سلمى أبو ضيف


أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان قصير باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

مي عمر


تألقت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا بدرجات ألوان النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نيللي كريم


وارتدت الفنانة نيللي كريم فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ونسقت معه معطف بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود، واختارت نيللي أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

إطلالات نجمات العرب بسمة بوسيل ياسمين صبري سلمى أبو ضيف نيللي كريم

