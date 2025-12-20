موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض ثاني مواجهاته في كأس عاصمة مصر، مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع كهربا الإسماعيلية، بثلاثية لكل منهما، في المباراة السابقة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من زد، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، الاتحاد السكندري وسموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، على قناة أون سبورت 1.

