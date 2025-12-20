مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

11:07 ص 20/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (3)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض ثاني مواجهاته في كأس عاصمة مصر، مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تقام مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع كهربا الإسماعيلية، بثلاثية لكل منهما، في المباراة السابقة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويشارك الزمالك في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من زد، كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، الاتحاد السكندري وسموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، على قناة أون سبورت 1.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. خناقة حلمي طولان ومحمود فايز.. وإيقاف قيد الزمالك

"من أزياء البوغولان لشعب نكاندو".. منتخبات أفريقيا تحتفي بهويتها قبل أمم 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وحرس الحدود موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل