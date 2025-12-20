حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار وبرودة والحرارة تنخفض لـ6 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، نتيجة التأثر بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية حيث تسجل 21 على القاهرة خلال فترة النهار، بينما تكون الصغرى 10 درجة، ووصلت في بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد إلى 7 و6 درجات.

وأشارت في تصريحات إلى مصراوي، إلى أنه يسود طقس مائل للدفء خلال فترة النهار، بينما تنخفض الحرارة بشكل كبير ليلًا حيث تسود أجواء شديدة البرودة بمجرد غياب أشعة الشمس، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وعن فرص الأمطار، أكدت وجود أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونصحت المواطنين بالحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية، وعدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس نهارًا، أو تخفيف نوعية الملابس.

