في نوفمبر.. تراجع أسعار 18 سيارة جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المصري خلال شهر نوفمبر 2025 دخول عدد من السيارات الجديدة التي تطرح في مصر لأول مرة، وأغلبها يتبع علامات صينية، ما يعكس توسع حضور السيارات الصينية داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الحراك والانتعاش التي يشهدها السوق منذ مطلع العام، في إطار مساعي دفع وتنشيط عجلة المبيعات واستعادة الزخم مجددًا داخل قطاع السيارات بمصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

KGM أكتيون

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة KGM الكورية بالسوق المحلي، عن السيارة KGM أكتيون الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

تقدم أكتيون الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات تبدأ من مليون 790 لفئة Highline، ومليون و 990 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً Topline، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100كم أيهما أقرب.

إكسيد LX

قدمت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو طراز إكسيد LX باعتباره أحدث سيارات العلامة الفاخرة في السوق المصري ضمن فئة الكروس أوفر.

تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية بمليون و340 ألف جنيه.

إم جي G50 بلس

أطلقت شركة منصور إم جي أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة MG التجارية في مصر، السيارة G50 Plus الـ(MPV) سباعية المقاعد العائلية رسميًا في السوق المصري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية تقدم إم جي G50 Plus الجديدة بفئة واحدة مقابل مليون و230 ألف جنيه.

أفاتار 11

قدمت قصراوي جروب، الوكيل والموزع الرسمي لعلامات ستروين وجاك وجيتور في السوق المصري، علامة أفاتار Avatr الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة في حدث ضخم واستثنائي في منطقة سقارة بجوار الأهرامات.

تقدم أفاتار 11 الكهربائية في السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و930 ألف جنيه للفئة الأولى LUXURY، و 3 ملايين و230 ألف جنيه للفئة الثانية PERFORMANCE، و 3 ملايين و420 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا PREMIUM

أفاتار 12

قدمت قصراوي جروب، الوكيل والموزع الرسمي لعلامات ستروين وجاك وجيتور في السوق المصري، علامة أفاتار Avatr الكهربائية الصينية الفاخرة بمصر لأول مرة في حدث ضخم واستثنائي في منطقة سقارة بجوار الأهرامات.

تقدم السيارة وأعلنت قصراوي جروب عن الأسعار الرسمية للسيارة وجاءت الفئة الأول بنظام الدفع الخلفي بسعر 2 مليون و990 ألف جنيه، كما تم تقديم الفئة الثانيةبنظام الدفع الكلي بسعر 3 ملايين و480 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

10 معلومات عن "كيوت" بديل التوك توك.. أهمها 10 آلاف كاش باك بعد الترخيص

قبل نهاية نوفمبر.. أرخص 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر

أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في مصر.. تبدأ من 585 ألف جنيه