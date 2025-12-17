من البنزين إلى REEV.. تعرف على طرازات سيارات إكسيد المتوفرة بمصر

إكسيد ET أحدث سيارة كروس أوفر فاخرة في مصر.. تعرف على سعرها

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، عن انضمام سيارتين جديدتين تعملان بتقنية الـ REEV لأول مرة بالسوق المصري وهما ES وET.

وبعد طرح السيارتين الجديدتين ES وET بمصر لأول مرة، انضم الطرازين إلى قائمة سيارات العلامة بمصر وهما LX وRX وVX.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

إكسيد ES

تقدم إكسيد ES التي تعد أول سيارة "سيدان" لعلامة إكسيد بمصر، بفئتين من التجهيزات الأولى Comfort سعرها الرسمي 1.850.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.250.000 جنيه.

تعتمد السيارة على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

إكسيد ET

تتوفر ET الجديدة، بفئتين من التجهيزات الأولى Luxury سعرها الرسمي 2.350.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.550.000 جنيه.

تستطيع EXEED ET بفئتيها ET Luxury، وET Flagship السير حتى 1.340 كيلومتر لكلا الفئتين، وتحتاج إلى 17.5 دقيقة فقط للشحن السريع من 30% إلى 80%، بما يجعله من أكثر الطرازات كفاءة واعتمادية في فئتهما.شحن متكرر.

إكسيد LX

تقدم إكسيد LXبفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية بمليون و340 ألف جنيه.

تعرض السيارة محليًا بمنظومتين مختلفتين من المحركات، الأولى تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، قادر على توليد قوة تبلغ 145 حصانًا، ويتصل بناقل حركة من نوع CVT.

إكسيد RX

تقدم السيارة إكسيد VX المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات مقابل مليون و 980 ألف جنيه لفئة Luxury ، بينما تقدم فئة Flagship الأعلى تجهيزًا مقابل 2 مليون و 380 ألف جنيهًا.

تعتمد إكسيد RX على محرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر وناقل حركة DCT 7 سرعات مزود بتبريد زيت للدفع الأمامي والدفع الرباعي.

إكسيد VX

تقدم السيارة إكسيد VX المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات مقابل 2.680.000 جنيه لفئة Luxury ، بينما تقدم فئة Flagship الأعلى تجهيزًا مقابل 2.980.000 جنيه.

