أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المحلي خلال عام 2025 الجاري، خاصة مع دخول العديد من الطرازات التي تنطلق لأول مرة بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية

ويبحث العديد من المشترين بمصر عن الطرازات الكهربائية الأرخص سعرًا بالسوق المصري، وتنتناول من خلال التقرير التالي مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائتين بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

إم جي 4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أرك فوكس T1

تأتي أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

وتحقق السيارة معدل استهلاك طاقة منخفض يبلغ 11.2 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر فقط، بفضل اعتمادها على وحدة دفع كهربائية مدمجة بتقنية 8 * 1 -Eight-in-One Electric Drive Unit، وهي التقنية نفسها المستخدمة في القطارات عالية السرعة، ما يمنح السيارة كفاءة فائقة ومدى قيادة موسع حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

