أرخص 5 سيارات في مصر تعمل بتقنية المدى الممتد "REEV".. تعرف عليها

من البنزين إلى REEV.. تعرف على طرازات سيارات إكسيد المتوفرة بمصر

في السنوات الأخيرة شهد السوق المصري انتشارًا كبيرًا للطرازات التي تعتمد على تقنية REEV (Range‑Extended Electric Vehicle)، وهي سيارات كهربائية ببطارية رئيسية مزودة بمحرك بنزين يعمل كمولد لتمديد مدى السيارة.

ومن بين أبرز وأرخص السيارات المتاحة ضمن هذه الفئة بمصر ديبال S05 وإكسيد ES، وتبدأ أسعار هذه الطرازات محليًا من 1.490.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 طرازات بتقنية REEV في مصر:

ديبال S05

تبدأ أسعار ديبال SO5 الجديدة من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تقدم السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

ديبال S07

تقدم S07 بسعر رسمي يبدأ من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تقدم ديبال SO7 الجديدة بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومترًا على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

نيسان إكستريل e-Power

سيارة الدفع الرباعي العائلية X-Trail بتقنية e-Power، من نيسان تعتمد على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم نيسان إكس تريل بثلاث فئات من التجهيزات تبدأ من 1999.990 جنيه، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 2.299.990 جنيه.

إكسيد ES

تقدم إكسيد ES التي تعد أول سيارة "سيدان" لعلامة إكسيد بمصر، بفئتين من التجهيزات الأولى Comfort سعرها الرسمي 1.850.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.250.000 جنيه.

تعتمد السيارة على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

أيولوس هيوج

تأتي سيارة أيولوس الجديدة بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر توربو، يعمل بتقنية متطورة توفر قوة تصل إلى 241 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر،ما يمنحها أداءً قويًا وكفاءة ملحوظة.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، بينما يقدر معدل استهلاك الوقود بـ5.8 لتر لكل 100 كم.

تقدم السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و695 ألف جنيه للنسخة القياسية، بينما يصل سعر النسخة مزدوجة اللون إلى مليون و745 ألف جنيه.