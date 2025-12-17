غدًا.. انطلاق قمة مصر الدولية الثانية لوسائل التنقل الكهربائية

انطلاق النسخة الثانية من قمة التنقل الكهربائي في ا

تنطلق غدًا الخميس ولمدة ثلاثة أيام متتالية، فعاليات النسخة الثانية من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية (2025 EVs Electrify Egypt)، والتي تقام بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC).

ومن المقرر افتتاح فعاليات قمة 2025 من EVs Electrify Egypt بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.

تقام قمة هذا العام برعاية مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ونقابة المهندسين، AIESEC، و ST PERI، وIEEE، وEABA، ومعهد بحوث الإلكترونيات.

نجاح كبير للنسخة الأولى من القمة

قال محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لقمة EVs : "سعداء بالنجاح غير المسبوق للنسخة الأولى من القمة انطلقت في أكتوبر 2024 تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وبمشاركة 18 جهة حكومية، دولية، إقليمية ومحلية، وشهدت حضور حوالي 75 ألف زائر، وأكثر من 58 شركة عارضة و 96 متحدثاً دوليًا".

وأضاف الصعيدي أن النسخة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا في دعم مشهد الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي في مصر مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير، المعزز بمشاركة حكومية واسعة واهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، يؤكد التزامنا بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وأكد: "نستعد لمواصلة نجاحات الدورة الأولى للقمة تزامنًا مع دورتها الثانية المنتظرة، والتي تمثل المنصة المثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونحن نؤمن بأن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، بما يسهم في بناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في المنطقة".

تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين والمستثمرين

جدير بالذكر أن النسخة السابقة من القمة شهدت إطلاق أول "رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي"، التي تهدف إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي، من خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

وتسعى أيضًا هذه الرابطة التي انطلقت من قلب قمة EVs الأولى إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة بالوطن العربي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

يتضمن المعرض في دورته الجديدة العديد من الفعاليات، سواء من خلال ندوات القمة أو الجلسات النقاشية حول مستقبل التنقل المستدام في مصر.

جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية

تركز الجلسات على محاور رئيسية تشمل استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية، وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك، والتحديات المحلية والعالمية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.

كما سيتم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، إلى جانب أهداف النقل المستدام وأرصدة الكربون، واستعراض فرص التعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

تناقش الجلسات أيضًا سبل تحقيق رؤية النقل المستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المحلية والدولية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، مع التركيز على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وتتناول كذلك موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، وخطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة، إلى جانب استعراض سبل توطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات.

ويتوقع أن يشهد المعرض حضورًا قويًا من الزوار لاستكشاف أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، إلى جانب تجربة أحدث السيارات الكهربائية ومزاياها وأدائها المتميز.

مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية والتوكيلات الرسمية

تشهد قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify Egypt Summit 2025 مشاركة واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية والتوكيلات الرسمية العاملة في منظومة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية والخطوط الجوية.

ومنذ دورتها الأولى، نجحت القمة في جذب العديد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك في إطار تعزيز جهود القطاع العام والخاص لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة والتحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

