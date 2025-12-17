مينيسوتا - (أ ب):

أعلن المدعي العام لولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم الثلاثاء، الذي قاد جهودا ضمت عشرات الولايات التي زعمت أن مركبات شركتي هيونداي وكيا لم تكن مجهزة بتقنية مناسبة لمنع السرقة، ما جعلها عرضة للسرقة، عن تسوية تقضي بوجوب أن تقدم الشركتان المصنعتان للسيارات إصلاحات مجانية لملايين الموديلات.

وقال كيث إليسون، المدعي العام لولاية مينيسوتا، إن التسوية على مستوى البلاد تقضي بأن تقدم الشركتان إصلاحا مجانيا لجميع المركبات المؤهلة بتكلفة قد تتجاوز 500 مليون دولار. ويجب على هيونداي وكيا أيضا تجهيز جميع المركبات المستقبلية التي تباع في الولايات المتحدة بتقنية رئيسية تسمى "مانع تشغيل المحرك" ودفع ما يصل إلى 5ر4 مليون دولار تعويضات للأشخاص الذين تضررت مركباتهم على يد اللصوص.

وتم التوصل إلى التسوية من جانب 35 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا. وتعود المركبات المؤهلة للإصلاحات إلى عام 2011 وقد تصل إلى عام 2022. وتم بيع حوالي 9 ملايين مركبة مؤهلة على مستوى البلاد.

وارتفعت سرقات مركبات هيونداي وكيا جزئيا بسبب نشر مقاطع فيديو على تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، بدأت في عام 2021، أوضحت كيف يمكن لشخص سرقة السيارة باستخدام مفك براغ وكابل يو إس بي فقط.

وأفادت مينيابوليس بزيادة قدرها 836% في سرقات هيونداي وكيا من عام 2021 إلى عام 2022. وأعلن إليسون عن تحقيق في شركات صناعة السيارات في أوائل عام 2023.

وقال إليسون إن الشركتين قامتا بتركيب أجهزة منع تشغيل المحرك في السيارات التي بيعت في المكسيك وكندا، ولكن ليس على نطاق واسع في الولايات المتحدة، مما أدى إلى سرقات سيارات وجرائم وحوادث تسببت في إصابة وحتى قتل أشخاص، بمن فيهم مراهقون.

وبموجب التسوية، ستقوم هيونداي وكيا بتركيب غلاف من الزنك لمنع اللصوص المحتملين من فتح أسطوانة تشغيل السيارة وتشغيلها.

وسيكون لدى العملاء المؤهلين عام واحد من تاريخ إشعار الشركات لإجراء الإصلاح في وكالة معتمدة. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات متاحة من أوائل عام 2026 حتى أوائل عام 2027.

وفي بيان، قالت كيا إن الاتفاق هو أحدث خطوة اتخذتها لمساعدة عملائها ومنع السرقات.