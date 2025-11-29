أرخص 5 سيارات كهربائية زيرو في مصر.. تبدأ من 585 ألف جنيه

أسعار ومواصفات هيونداي أيونيك 6 الكهربائية بعد تخفيضها 600 ألف جنيه بمصر

قبل نهاية نوفمبر.. أرخص 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر

أعلنت محافظة الجيزة قبل أيام عن بدء تنفيذ خطة لاستبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت قد عكفت المحافظة خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 معلومات مهمة عن السيارة بجاج كيوت بديل التوك توك:

- تباع السيارة بجاج كيوت بسعر رسمي 200 ألف جنيه.

- يتم استرداد 10 الآف جنيه بعد الترخيص.

- السيارة تقدم من شركة بچاچ أوتو، التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة في مصر.

- تعتمد على محرك رباعي الأشواط، ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي وتصل لسرعة قصوى 70 كم/ ساعة.

- تتسع بجاج كيوت لعدد (4) أفراد. وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان.

- تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بخزان وقود واحد فقط (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

- تتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات.

- من أبرز عناصر الأمان ببجاج كيوت أنها تقدم بأحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

- يبلغ طولها 2752 مم وعرضها 1312 مم وارتفاعها 1652 مم وقاعدة عجلاتها 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم.

- تصلح للاستخدام الشخصي، ولكنها في الوقت الحالي يتم ترخيصها "تاكسي" فقط.

اقرأ أيضًا..

أفاتار 12 الكهربائية في مصر بسعر يبدأ من 2.9 مليون جنيه.. أسعار ومواصفات

أفاتار 11 الكهربائية الصينية الفاخرة تصل مصر رسميًا.. تفاصيل

قبل الشراء.. تعرف على سعر هيونداي "أكسنت RB" الكورية العائلية بمصر