قبل نهاية نوفمبر.. أرخص 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المشترين خلال الفترة الحالية عن قائمة السيارات الهاتشباك الأرخص سعرًا بمصر، خاصة بعد التراجعات الأخيرة بأسعار السيارات الزيرو في السوق المصري.

تعد سيارات الـ"هاتشباك" من الفئات المفضلة من قبل العديد من السيدات والشباب، وذلك لتصميمها المميز وحجمها الصغير وأبعادها المناسبة خاصة للمبتدئين في القيادة، وتبدأ أسعارها في نوفمبر الجاري من 630 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار السيارات الهاتشباك الأرخص بمصر:

سوزوكي إسبريسو

تتوفر إسبريسو الصغيرة بفئة "أوتوماتيك" سعرها الرسمي 630 ألف جنيه.

تعتمد إسبريسو على محرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات. تستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تأتي سوزوكي إسبريسو بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

ميتسوبيشي ميراج

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بسعر رسمي موديل 2025 بسعر رسمي 755 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

سوزوكى سويفت

توفر سوزوكي سويفت الجديدة كليًا بفئة واحدة من التجهيزات، وتباع بسعر رسمي 850.000 جنيه.

تعمل سويفت عبر محرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم 113 نيوتن.متر مع ناقل حركة 5 سرعات AGS.

سيات إبيزا

تتوفر سيات إبيزا هاتشباك بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من 999 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR" dinamica interior" سعرها مليون و199 ألف جنيه، ومليون 259 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزا.

إبيزا مزودة بمحرك TSI سعة 1000 سي سي، يولد 115 حصانًا، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 200 نيوتن متر بين 2000 و 3500 لفة بالدقيقة، وبقدرة على التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.5 ثانية. يتصل محرك السيارة بناقل حركة أتوماتيكي من سبع سرعات فئة DSG، وتتمكن من الوصول لسرعة قصوى 195 كم/الساعة.

ستروين C3

تقدم ستروين C3 الهاتشباك بأسعار تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

