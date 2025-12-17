عام التراجع.. رحلة هبوط نيسان صني في مصر خلال 2025

من البنزين إلى REEV.. تعرف على طرازات سيارات إكسيد المتوفرة بمصر

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025 الذي شارف على النهاية، موجات متلاحقة من التخفيضات وتحولات كبيرة بخريطة الأسعار، وتكشف مقارنة أسعار الطرازت الأكثر طلبًا ما بين شهري يناير وديسمبر حجم التراجع الكبير.

وتعد نيسان صني السيدان العائلية 2026 الأكثر مبيعًا واحدة من أنجح السيارات الجديدة بالفئة الاقتصادية، بفضل انتشاراها الكبير وتسعيرها المنافس والاعتمادية التي يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء.

في مطالع عام 2025، طرحت شركة نيسان السيارة صني في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من نحو 695,000 جنيه للفئة الأساسية وتصل حتى 795,000 جنيه للفئات الأعلى تجهيزًا.

لكن مع مرور الأشهر خلال العام 2025 طالت التخفيضات السيارة المجمعة محليًا بقيم تراوحت بين 15 إلى 55 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من 645.000 جنيه للفئة المانيوال التي لم يطلها أي تغيير، بينما تراجعت الفئات الأخرى بقيم تتراوح بين 15 و55 ألف جنيه، وبحسب المعلن تراجع سعر الفئة الأولى أوتوماتيك إلى 695.000 جنيه مقابل 745.000 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية من صني المجمعة في مصر إلى 745.000 جنيه بدلًا من 780.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم بسعر 795.000 جنيه مقارنة بـ810.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة في مصر:

الأبعاد

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

التسارع

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

وسائل الأمان

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

