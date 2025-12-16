إكسيد ET أحدث سيارة كروس أوفر فاخرة في مصر.. تعرف على سعرها

إم جي 5 السيارة الصينية الأكثر ترخيصًا في مصر.. تعرف على أسعارها

تغطية - محمد جمال:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل الحصري لعلامة "إكسيد" Exeed التجارية في مصر، عن انضمام السيارة ET كروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة لأول مرة إلى الطرازات المقدمة لعملاء السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تتوفر ET الجديدة، بفئتين من التجهيزات الأولى Luxury سعرها الرسمي 2.350.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.550.000 جنيه.

تستطيع EXEED ET بفئتيها ET Luxury، وET Flagship السير حتى 1.340 كيلومتر لكلا الفئتين، وتحتاج إلى 17.5 دقيقة فقط للشحن السريع من 30% إلى 80%، بما يجعله من أكثر الطرازات كفاءة واعتمادية في فئتهما.شحن متكرر.

تقدم إكسيد ET الفاخرة الجديدة مزيجًا من المساحة والمرونة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات، مع أبعاد تبلغ (4980 مم طول × 1975 مم عرض × 1698 مم ارتفاع) وقاعدة عجلات 3000 مم.

تعمل السيارة بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle) المتطورة بقوة 345 كيلوواط وعزم 634 نيوتن.متر، مع مدى يصل إلى 1180 كيلومتر، ما يجعله مناسبًا للرحلات الطويلة والطرق السريعة باختلاف ظروف القيادة.

تأتي ET بمقاعد جلدية فاخرة مزودة بخواص التدفئة والتهوية والتدليك، مع شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة تدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام صوتي محيطي يضم 23 سماعة من iFlytek كما يضمن نظام التكييف ثلاثي المناطق مع تنقية الهواء ونشر الروائح العطرية أجواءً مثالية للراحة طوال الرحلة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة أمان ذكية مثل التحكم الذكي في السرعة (ACC)، والفرامل التلقائية (AEB)، والتحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، والمساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، إضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 540 درجة وحساسات تدعم خاصية الركن الذاتي، ما يمنح السائق تجربة قيادة آمنة وموثوقة.