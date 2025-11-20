هيفاء وهبي ترتدي الحجاب في بروفات حفل مهرجان "واو" بالرياض (صور)

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي استعداداتها لإحياء حفل غنائي مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان واو المقام في نادي الرياض للجولف ضمن بطولة PIF السعودية الدولية للجولف.

ونشرت هيفاء وهبي، صورا ومقاطع فيديو من كواليس البروفات، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية الحجاب وسط فرقتها الموسيقية، وعلقت على إحدى الصور: "لا أستطيع الإنتظار لرؤيتكم الليلة".

هيفاء وهبي تحتفل بنجاح حفلها في عمان

واحتفلت هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم مؤخرا في عمان وسط حضور جماهيري كبير، ونشرت صورا من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

وكتبت هيفاء على الصور: "كل لقطة تحمل جزء من السحر، شكرا الأردن، شكرا على صوتكم ونشاطكم وقلوبكم".

آخر ألبومات هيفاء وهبي

أطلقت هيفاء وهبي مؤخرا، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من الألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

أعمال تنتظر عرضها هيفاء وهبي قريبا

تشارك الفنانة هيفاء وهبي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم"، وتدور الأحداث في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، وتتوالى الأحداث.

ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عبير صبري، تأليف عمرو عام، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

