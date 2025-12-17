مي عز الدين تكشف خطتها في رمضان بعد تأجيل مسلسلها "قبل وبعد".. فيديو

كشفت الفنانة مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور عن خطتهم بعد تأجيل عرض مسلسل "قبل وبعد" في دراما رمضان 2026.

الثنائي حلا ضيوفًا على برنامج "ET بالعربي" على هامش مشاركتهم في حفل منصة شاهد واتصالات، ليكشف أحمد تيمور عن رغبته في قضاء مناسك العمرة في رمضان بعد تأجيل عرض مسلسل زوجته مي عز الدين، قائلًا: "الخطة بتاعتنا الفترة الجاية في رمضان نفسي اخدها ونروح نعمل عمرة في رمضان.. ان شاء الله".

وأوضحت مي عز الدين سبب تأجيل مسلسله، بسبب ضيق الوقت في التصوير والتحضير، مضيفة: "كان معايا 2 سكريبت غيرنا مرتين، وآخر مرة استقرينا على ورق المسلسل لكن الوقت صغير اوي على انه يتحضر او هيتعمل كدا وخلاص يعني وانا مش حابه كدا".

تأجيل مسلسل مي عز الدين الجديد "قبل وبعد"

وأعلنت مي عز الدين تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

