إليسا توجه رسالة لجمهورها: "حبكم وثقتكم هما ما يرشدني دائمًا"

وجهت المطربة إليسا، رسالة لجمهورها مع نهاية عام 2025.

ونشرت إليسا، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مجرد رسالة بلا مناسبة.. أرى رسائلكم الخاصة، وتعليقاتكم، وتغريداتكم، وكل قصة تذكرونني فيها، أرى تفاعلاتكم التي تجعل الأغاني رائجة ومسموعة، أشعر بدعمكم العميق، وأنا ممتنٌ لكم إلى الأبد.. حبكم وثقتكم هما ما يرشدني دائمًا.. أحبكم".

وكانت آخر الأعمال الفنية لـ إليسا أغنية "متخذلنيش" التي طرحتها ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" والذي خاض بطولته عمرو يوسف ،أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، وإخراج طارق العريان.