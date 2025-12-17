إعلان

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل "شاهد" بالمتحف المصري

كتب : سهيلة أسامة

04:20 م 17/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع نجوم الفن (2)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع نجوم الفن (3)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع نجوم الفن (1)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي مع نجوم الفن (4)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي أنيقة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا جمعتها بعدد من نجوم الفن خلال حضورها حفلًا أقامته منصة "شاهد" بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وشاركت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت جاكيت لامع باللون الفضي، نسقته مع بنطال أسود.

وعلّقت قائلة: "أمسية استثنائية في واحد من أروع أماكن مصر (المتحف المصري)، شكرًا MBC وشكرًا شاهد، سعادة حقيقية بجمال اللمة وحضور باقة من النجوم المميزين جدًا والغالين على قلبي، منهم النجم الجدع ياسر جلال".

وتابعت: "سعيدة جدًا بعروستي الجميلة مي عز الدين وعريسها أحمد تيمور، ربنا يخليكم لبعض".

يُذكر أن ليلى علوي خطفت الأنظار خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة، وحازت على إعجاب الحضور والجمهور.

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق الفنان جلال الزكي

إلهام شاهين تنشر صور مع نجوم الفن: "دعواتنا لسنة 2026 مليانة خير"

ليلى علوي حفل شاهد المتحف المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور