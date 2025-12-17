لسادس سنة على التوالي.. عقدة البلاغات والقضايا تطارد شيرين عبدالوهاب في

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا جمعتها بعدد من نجوم الفن خلال حضورها حفلًا أقامته منصة "شاهد" بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وشاركت ليلى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت جاكيت لامع باللون الفضي، نسقته مع بنطال أسود.

وعلّقت قائلة: "أمسية استثنائية في واحد من أروع أماكن مصر (المتحف المصري)، شكرًا MBC وشكرًا شاهد، سعادة حقيقية بجمال اللمة وحضور باقة من النجوم المميزين جدًا والغالين على قلبي، منهم النجم الجدع ياسر جلال".

وتابعت: "سعيدة جدًا بعروستي الجميلة مي عز الدين وعريسها أحمد تيمور، ربنا يخليكم لبعض".

يُذكر أن ليلى علوي خطفت الأنظار خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة، وحازت على إعجاب الحضور والجمهور.

اقرأ أيضًا:

وفاة شقيق الفنان جلال الزكي

إلهام شاهين تنشر صور مع نجوم الفن: "دعواتنا لسنة 2026 مليانة خير"