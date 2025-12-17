لسادس سنة على التوالي.. عقدة البلاغات والقضايا تطارد شيرين عبدالوهاب في

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، وذلك على هامش مشاركتها في حفل منصة شاهد وإحدى شركات الاتصالات، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ونشرت مي الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلق زوجها أحمد تيمور قائلاً: "يا بختك يا أحمد يا تيمور فعلاً"، وفي تعليق آخر كتب: "ست البنات".

وظهر الثنائي على الريد كاربت بإطلالات أنيقة، حيث ارتدت مي عز الدين فستانًا باللون الأسود، بينما ارتدى أحمد تيمور بدلة بنفس اللون.

يُذكر أن مي عز الدين أعلنت تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

