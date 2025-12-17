إعلان

بالفيديو| مي عز الدين تشارك جمهورها أحدث ظهور لها وزوجها يعلق: "ست البنات"

كتب : مصراوي

04:10 م 17/12/2025
    مي عز الدين من كواليس أحدث جلسة تصوير لها
    مي عز الدين من أحدث ظهور لها
    مي عز الدين في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، وذلك على هامش مشاركتها في حفل منصة شاهد وإحدى شركات الاتصالات، ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ونشرت مي الفيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلق زوجها أحمد تيمور قائلاً: "يا بختك يا أحمد يا تيمور فعلاً"، وفي تعليق آخر كتب: "ست البنات".

وظهر الثنائي على الريد كاربت بإطلالات أنيقة، حيث ارتدت مي عز الدين فستانًا باللون الأسود، بينما ارتدى أحمد تيمور بدلة بنفس اللون.

يُذكر أن مي عز الدين أعلنت تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مي عز الدين جلسة تصوير اطلالة مي عز الدين

