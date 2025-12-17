الجنايات تقتص من "توربيني بولاق" بالسجن 25 سنة لهتك عرض 5 قاصرات

قضت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تاجر خردة، وشهرته ـ"توربيني بولاق" بالسجن 25 عامًا في واقعة اتهامه بهتك عرض قاصرات في بولاق الدكرور.

وتضمن منطوق الحكم: السجن المشدد 15 سنة عن تهمة هتك العرض، والسجن المشدد 10 سنوات عن تهمة التعاطي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، إبراهيم محمد أمين، وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

تفاصيل القضية

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 12133 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4170 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "عبد المرضي.ج"، تاجر خردة، هتك عرض الصبايا المجني عليهن: "ب.ع" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، و"م.س"، و"س.ع"، و"ج.ع"، و"س.س" اللاتي لم يبلغن من العمر اثنتي عشرة سنة، مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال داخل منزله، حيث قام بتجريد ملابسهن والمساس بمناطق عفتهن، ونزع ملابسه أمامهن، ومحاولة إثارة غرائزهن بالاعتداء عليهن جنسيًا وفق ما ورد بالتحقيقات.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستمعت النيابة إلى أقوال الصبايا الخمس، اللاتي أكدن قيام المتهم بالتعدي عليهن جنسيًا.

وباستجواب المتهم أمام النيابة العامة، أقر بارتكابه الواقعة بحق المجني عليهن الخمس مستغلا حداثة سنهن وأغراهن بالأموال.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أدانته بالسجن 25 عامًا عن واقعتَي هتك العرض وحيازة المواد المخدرة.

التوربيني:

لقب يُطلق على مختطفي وقتلة الأطفال، أصله من المجرم "ر.ع.ص"، المدان باغتصاب وقتل 32 طفلاً بين 10 و14 سنة خلال سبع سنوات، وضُبط عام 2006 مع 6 شركاء له.