مدبولي يرد على سؤال: كم نسبة الفقر في مصر؟

كتب : مصراوي

04:44 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب – عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نسبة المواطنين المصريين المصنفين تحت خط الفقر، موضحًا أن آخر الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 29% من المواطنين يقعون تحت هذا الخط.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة بهدف النهوض بالاقتصاد القومي أسهمت في ارتفاع طفيف في هذه النسبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تقليل الآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كثفت جهودها لحماية المواطنين من الفقر، من خلال العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مناخ الاستثمار وعدم تعرّض المستثمرين لأي خسائر.

وشدد مدبولي على أن المواطن المصري سيشهد طفرة نوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة خلال السنوات المقبلة، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة.

الدكتور مصطفى مدبولي نسبة الفقر المصنفين تحت خط الفقر

