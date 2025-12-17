طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "Beep Beep"، وذلك عبر جميع المنصات الموسيقية، وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة له من مرحلة الطفولة، وعلّق قائلًا: "اللي ما بيحبناش ما يسمعهاش علشان ما يروحش الأنعاش".

ويأتي طرح الأغنية بعد أن أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، اليوم الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

اقرأ أيضًا:

"رقم واحد يا أنصاص" تسببت في حكم بحبسه.. وهذه الأغاني طاردته البلاغات بسببها