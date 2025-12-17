تحدث الفنان محمد رمضان عن حزنه على رحيل والده، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks.

وقال رمضان: "أكيد حزنت، ولحظة وفاة أبويا الحياة وقفت بالنسبة لي، ونسيت أنا مين وشغال إيه وعندي إيه، لكن السكينة والصبر والسلوان اللي بقوا جوايا، هما اللي خلوني أتخطى، ويمكن دي دعوة أبويا".

وتابع: "أبويا كان بيكره العياط والحزن، ومكانش عنده حاجة اسمها اللي يموت نلبس عليه أسود، مكنش بيحب الحزن خالص، حتى لما يكون في حالة وفاة في العيلة، أمي كانت بتقول مفيش تلفزيون في البيت، وكان هو يقول لا، الأولاد ما يكتئبوش، بس يفتحه ليا أنا وأخويا، وكان دايمًا يقول مش مهم، كلنا هنموت، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، دي أكتر جملة كنت بسمعها منه، الله يرحمه".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة Beep Beep عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب".

