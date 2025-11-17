إعلان

أحدث ظهور لـ جنا دياب.. والجمهور يعلق (صور)

كتب : نوران أسامة

04:57 م 17/11/2025
كتبت- نوران أسامة:

شاركت جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، صورا لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ترقبوا شهر يناير أو ديسمبر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، زي القمر، عسل أوي، الحلوة".

وتعد جنا عمرو دياب هي الرابعة في ترتيب أبناء وبنات النجم العربي الأكثر نجاحا وشهرة عمرو دياب، وتعد أكثرهم حضورا على مواقع التواصل.

وعمرها 24 عاما، إذ ولدت عام 2001، وانتقلت وعمرها حوالي عشر سنوات لتعيش في لندن مع والدتها زينة عاشور.

في عامها الثالث عشر أهداها والدها الفنان عمرو دياب أغنية باسمها. وتقوم جنا أيضا ببيع ملابسها من خلال صفحتها في موقع "دي بوب"، بهدف إثبات ذاتها.

وشاركت "جنا" للمرة الأولى في أعمال والدها في ألبوم "شفت الأيام، إذ قدمت بمشاركة الملحن بلال سرور، لحن أغنية بعنوان "جميلة"، وغنت مع والدها بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وذلك بعد فترة من طرحها بعض الأغاني باللغة الإنجليزية عبر قناتها في موقع يوتيوب.

وظهرت جنا في برنامج "ET بالعربي" خلال تواجدها في لندن، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه بالإضافة لما يعرف بـ"إضطراب الهلع" و"اضطراب القلق".

وقالت جنا: "هذا ما يسبب أن أخسر صوتي في بعض الأحيان.. لقد خاب أملي في مدرستي، لأني عندما كنت في المدرسة، لم يكن لدي أحد، كان لدي أصدقاء جيدون والكل كان يدعمني، لكن لم يكن هناك أي شخص يشبهني، لذا هذا هو السبب الذي دفعني للتعبير عن ذلك على حسابي في إنستجرام".

وتابعت: "تم تشخيصي بعد عامين من خروجي من المدرسة الثانوية، لقد عانيت كثيرًا في المدرسة، وحصلت على درجات دراسية سيئة جدا، بالرغم من إني درست بجد كبير، وحصلت على نفس العلامات التي حصلت عليها بالوقت الذي لم أدرس فيه فعلا، وكنت أجلس وأماطل في المنزل".

وأضافت: "أعراضي تتضمن عدم القدرة على التركيز وقصور في الانتباه، إذا كنت أحاول قراءة كتاب ما بما أنني أدرس الأدب الإنجليزي، يتحتم عليا قراءة الكتب، فأجد الأمر في غاية الصعوبة، أن أجلس وأركز فعلا في القراءة، بسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أميل إلى نسيان الكثير من الأشياء، لذا إذا قمت بسؤالي عن شيء ما في الماضي، أنسى الكثير من الأشياء التي حدثت بسبب هذا المرض، وهذه مشكلة ألا أتذكر الماضي الخاص بي، أنا أيضا حيوية دائما، أميل للتحدث كثيرا، وبسبب كلامي الكثير لدي مشاكل صوتية، لذا لدي عقد في الصوت ما يعني أن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها ويؤدي ذلك إلى حدوث ورم.. هذا ما يقود إلى أن أخسر صوتي في بعض الأحيان".

