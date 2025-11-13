بفستان الزفاف.. 20 صورة لـ مي عز الدين وعريسها بالذكاء الاصطناعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مصممة بالذكاء الاصطناعي لحفل زفاف الفنانة مي عز الدين وأحمد تيمور مدرب اللياقة البدنية.

واستخدم المصممون تصميمات خيالية لحفل زفاف مي عز الدين وأحمد تيمور، ابتهاجًا بعقد قرانهما.

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا من أحمد تيمور طبيب صيدلي، من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".

وانهالت على مى تهنئات جمهورها ومحبيها متمنين لها السعادة في خطوتها الجديدة وعلقوا: "ألف مبروك ربنا يسعدكم، مليون مبروك ربنا يسعد قلبك يارب، ياعمري الف الف مبرووك يا برنسيسة قلبي فرحتلك من جوا قلبي والله يارب يعوض قلبك ويسعدك ويجبر بخاطرك احلى عروسة بالدنيا".

